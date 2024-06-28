Создан титан-сапфировый лазер размером с микросхему

Традиционно Ti:sapphire лазеры громоздки, дороги (сотни тысяч долларов) и требуют дополнительных мощных лазеров для работы. Это ограничивает их доступность и применение в различных областях. Новый стэнфордский лазер в 10 000 раз меньше и в 1 000 раз дешевле своих обычных аналогов. Такая миниатюризация достигается за счет размещения тонкого слоя титан-сапфира на платформе из диоксида кремния и вытравливания сложных световодных узоров.