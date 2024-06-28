Создан титан-сапфировый лазер размером с микросхему

Опубликовано 28 июня 2024, 12:39
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Создан титан-сапфировый лазер размером с микросхемуСтэнфордские ученые миниатюризируют лазеры
Исследователи из Стэнфордского университета совершили прорыв в области лазерных технологий, создав миниатюрную версию титан-сапфирового (Ti:sapphire) лазера. Этот лазер размерами меньше монеты ученые назвали "переломным моментом".
Традиционно Ti:sapphire лазеры громоздки, дороги (сотни тысяч долларов) и требуют дополнительных мощных лазеров для работы. Это ограничивает их доступность и применение в различных областях. Новый стэнфордский лазер в 10 000 раз меньше и в 1 000 раз дешевле своих обычных аналогов. Такая миниатюризация достигается за счет размещения тонкого слоя титан-сапфира на платформе из диоксида кремния и вытравливания сложных световодных узоров.
Это достижение способно произвести прорыв в различных областях: квантовые вычисления, нейронаука и даже офтальмология, отмечают разработчики
В настоящее время исследовательская группа сосредоточена на доработке конструкции и изучении методов массового производства.