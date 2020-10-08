Создан торговый автомат, который не нужно трогать руками

Автоматы просты в использовании. Всё, что нужно сделать, — это выбрать товар и использовать ногу, чтобы нажать на соответствующий номер в нижней части автомата. Чтобы вытащить оплаченный товар, тоже не нужно трогать какие-либо кнопки или дверцы. С правой стороны автомата есть педаль, нажав на которую ногой, можно открыть нишу с товаром. Оплата производится безналичным способом. Если использовать бесконтактные средства, то прикасаться ни к чему не нужно будет.

Японцы отреагировали на новые торговые автоматы неоднозначно. Кто-то испугался, что не разберётся, как ими пользоваться. Кто-то отметил, что гораздо удобнее было бы голосовое управление или возможность сделать заказ со своего смартфона и просто забрать его в автомате.