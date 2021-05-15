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Наука и технологии
Сегодня в 18:44

Создан третий глаз для тех, кто идёт по улице, уткнувшись в смартфон

Помогает не наткнуться на препятствие
Дизайнер разработал роботизированный третий глаз, который крепится к голове и помогает обходить препятствия. Он поможет безопасно передвигаться по улицам тем людям, которые ходят, уткнувшись в смартфон.

Устройство автоматически поднимает пластиковое веко, когда голова владельца наклоняется вниз. Глаз способен издавать предупреждающий звук, если «видит» опасность на расстоянии до метра впереди. Это, по идее, должно помогать пользователям перемещаться по улице, при этом набирая текстовые сообщения или листая ленту Instagram.

Дизайнер также поделился своими прогнозами о будущем людей. Он считает, что постоянное использование смартфонов повлияет на внешность человека. «Из-за того, что мы используем смартфоны в неправильной позе, наши шейные позвонки смещаются вперёд, что приводит к синдрому "черепашьей шеи", а мизинцы, на которые опирается телефон, сгибаются», — сказал дизайнер.

В устройстве в форме глаза используются микроконтроллер Arduino и различные датчики.