Создан третий глаз для тех, кто идёт по улице, уткнувшись в смартфон

Устройство автоматически поднимает пластиковое веко, когда голова владельца наклоняется вниз. Глаз способен издавать предупреждающий звук, если «видит» опасность на расстоянии до метра впереди. Это, по идее, должно помогать пользователям перемещаться по улице, при этом набирая текстовые сообщения или листая ленту Instagram.

Дизайнер также поделился своими прогнозами о будущем людей. Он считает, что постоянное использование смартфонов повлияет на внешность человека. «Из-за того, что мы используем смартфоны в неправильной позе, наши шейные позвонки смещаются вперёд, что приводит к синдрому "черепашьей шеи", а мизинцы, на которые опирается телефон, сгибаются», — сказал дизайнер.

В устройстве в форме глаза используются микроконтроллер Arduino и различные датчики.