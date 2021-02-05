Создан удобный матрас с искусственным интеллектом

Новый матрас называется Emma Motion и оснащается 360 датчиками. Эти сенсоры фиксируют движения или изменение давления. Матрас работает бесшумно, подключается к розетке.

Компания Emma использовала нейросеть, которую обучила на нескольких терабайтах данных. Когда человек меняет позу во время сна, датчики обнаруживают это, сигнал обрабатывается в режиме реального времени, и верхний слой матраса деформируется так, чтобы человеку было удобно.

Помимо этого, матрас может поддерживать оптимальную температуру. На нём не должно быть слишком жарко.

Матрас работает с приложением, в котором надо ввести параметры своего сна. Там же можно указать, какой матрас больше нравится — более твёрдый или мягкий. Его стоимость во Франции и Бельгии составляет 2 499 евро.