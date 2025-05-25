Создан умный фасад здания, который регулирует тепло, подобно подражая растениям

Фасад покрывает окна теплицы в ботаническом саду университета Фрайбурга. Он состоит из модулей с двумя пластиковыми створками, которые открываются и закрываются, напоминая ловушки некоторых хищных растений. Управление створками в свою очередь работает благодаря воздушным «петлям», вдохновленным крыльями полосатого жука. При подаче воздуха створки раскрываются и блокируют солнечный свет, снижая нагрев в жару. Когда воздух перестают подавать, створки складываются, пропуская тепло внутрь и уменьшая расходы на отопление зимой.