Создан умный фасад здания, который регулирует тепло, подобно подражая растениям

Опубликовано 25 мая 2025, 20:151 мин.
Создан умный фасад здания, который регулирует тепло, подобно подражая растениямИ насекомым
Ученые из Германии создали фасад здания, который автоматически регулирует прохождение солнечного тепла, помогая зимой согревать помещение, а летом — охлаждать. Система под названием FlectoLine разработана университетами Штутгарта и Фрайбурга.
© University of Stuttgart / itke / ITFT
Фасад покрывает окна теплицы в ботаническом саду университета Фрайбурга. Он состоит из модулей с двумя пластиковыми створками, которые открываются и закрываются, напоминая ловушки некоторых хищных растений. Управление створками в свою очередь работает благодаря воздушным «петлям», вдохновленным крыльями полосатого жука. При подаче воздуха створки раскрываются и блокируют солнечный свет, снижая нагрев в жару. Когда воздух перестают подавать, створки складываются, пропуская тепло внутрь и уменьшая расходы на отопление зимой.
Фасад работает автоматически в зависимости от погоды и времени суток, а также может управляться вручную. Для питания используется энергия солнечных батарей, встроенных в створки.