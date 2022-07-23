Создан умный матрас с нагревом и охлаждением. Он позволяет сделать сон глубже

Две версии матраса (одна с водой, а другая с воздухом) были испытаны на 11 добровольцах. Участников заставляли ложиться спать на два часа раньше, чем обычно, и в одни ночи включались функции охлаждения и обогрева, а в другие — нет. Учёные обнаружили, что охлаждение и согревание заставляло испытуемых засыпать примерно на 58% быстрее.

Учёные надеются вывести матрас на рынок.