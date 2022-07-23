Создан умный матрас с нагревом и охлаждением. Он позволяет сделать сон глубже

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Создан умный матрас с нагревом и охлаждением. Он позволяет сделать сон глубжеПроверено в испытаниях
Известно, что температура нашего тела начинает снижаться, когда приближается время сна. Учёные разработали умный матрас, предназначенный для того, чтобы использовать это явление. Утверждается, что он погружает владельца в глубокий сон.
Матрас, разработанный исследователями из Техасского университета в Остине, должен вызывать у пользователей ощущение сонливости благодаря правильно расположенным охлаждающим и нагревательным элементам. В частности, охлаждаются центральные области тела, в то же время нагреваются руки, ноги и шея.
Две версии матраса (одна с водой, а другая с воздухом) были испытаны на 11 добровольцах. Участников заставляли ложиться спать на два часа раньше, чем обычно, и в одни ночи включались функции охлаждения и обогрева, а в другие — нет. Учёные обнаружили, что охлаждение и согревание заставляло испытуемых засыпать примерно на 58% быстрее.
Учёные надеются вывести матрас на рынок.