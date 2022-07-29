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Создан умный шарф для отслеживания эмоций футбольных болельщиков

Мониторит физиологические показатели
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выпустил умный шарф, способный отслеживать эмоции болельщиков.
Создан умный шарф для отслеживания эмоций футбольных болельщиков

Для разработки шарфа «Манчестер Сити» объединился с компанией Cisco. Новый Connected Scarf может отслеживать ряд физиологических показателей. Их анализ показывает, насколько сильно болельщика задевает происходящее на поле.

Создан умный шарф для отслеживания эмоций футбольных болельщиков

Шарф испытали на шести давних фанатах «Сити». Устройство использует биосенсор EmotiBit, незаметно расположенный в районе шеи. Шарф мониторит частоту сердечных сокращений, температуру тела и эмоциональное возбуждение. Испытания подтвердили это.

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