Создан умный шлем, который отслеживает тряску ради безопасности строителей

При ударах и тряске датчик фиксирует эти движения и передает данные о напряжении и частоте на носимый на теле модуль. Затем эта информация передается на компьютер для анализа. Здесь и происходит «волшебство». Программное обеспечение анализирует данные и подает сигнал тревоги, если тряска превышает безопасные пределы. Это важное предупреждение позволяет работникам сделать перерыв и, возможно, решить проблему — например, использовать амортизирующие сиденья.

Преимущества не ограничиваются мониторингом в режиме реального времени. Данные датчиков также могут быть использованы для улучшения будущих конструкций строительных машин. Выявляя и устраняя чрезмерную вибрацию на этапе разработки, инженеры могут создавать машины с более плавным ходом для обеспечения безопасности рабочих.