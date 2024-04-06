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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 04:30
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Создан умный шлем, который отслеживает тряску ради безопасности строителей

И не только
Рабочие, особенно те, кто управляет тяжелой техникой, постоянно подвергаются риску травм от толчков и вибраций. Новая экспериментальная каска призвана изменить ситуацию, отслеживая эти толчки и предупреждая пользователей, когда они достигают опасного уровня.
Создан умный шлем, который отслеживает тряску ради безопасности строителей
© Ferra

Шлем, разработанный немецким институтом Фраунгофера, на первый взгляд кажется обычным. Однако внутри скрыт гибкий пьезоэлектрический датчик, встроенный в головной ремень. Эта тонкая пленка, изготовленная из полипропиленовой пены с алюминиевым покрытием, использует пьезоэлектрический эффект. Проще говоря, когда она сгибается или деформируется, то генерирует измеримый электрический сигнал. Чем больше деформация, тем сильнее сигнал.

Создан умный шлем, который отслеживает тряску ради безопасности строителей
© Ursula Raapke / Fraunhofer LBF

При ударах и тряске датчик фиксирует эти движения и передает данные о напряжении и частоте на носимый на теле модуль. Затем эта информация передается на компьютер для анализа. Здесь и происходит «волшебство». Программное обеспечение анализирует данные и подает сигнал тревоги, если тряска превышает безопасные пределы. Это важное предупреждение позволяет работникам сделать перерыв и, возможно, решить проблему — например, использовать амортизирующие сиденья.

Преимущества не ограничиваются мониторингом в режиме реального времени. Данные датчиков также могут быть использованы для улучшения будущих конструкций строительных машин. Выявляя и устраняя чрезмерную вибрацию на этапе разработки, инженеры могут создавать машины с более плавным ходом для обеспечения безопасности рабочих.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#шлем
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#разработка
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#безопасность