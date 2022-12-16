Создан управляемый дыханием протез руки

16:19, 16 декабря 2022
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Создан управляемый дыханием протез рукиПростая и недорогая технология
Исследователи из Оксфордского университета разработали для детей и подростков новый протез руки, приводимый в действие дыханием.
Фото: Unsplash
Учёные говорят, что протез с пневматическим приводом «лёгкий, не требующий особого ухода и простой в использовании». Устройство использует дыхание для питания небольшой специально созданной турбины и управляет движениями механических пальцев.
BBC/University of Oxford
Исследователи считают, что такой протез может расширить возможности лечения детей и подростков, особенно в Индии и в других развивающихся странах, где отсутствуют соответствующие технологии.