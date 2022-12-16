Наука и технологии
16:19, 16 декабря 2022
1 мин.

Создан управляемый дыханием протез руки

Простая и недорогая технология

Исследователи из Оксфордского университета разработали для детей и подростков новый протез руки, приводимый в действие дыханием.

Создан управляемый дыханием протез руки

Фото: Unsplash

Учёные говорят, что протез с пневматическим приводом «лёгкий, не требующий особого ухода и простой в использовании». Устройство использует дыхание для питания небольшой специально созданной турбины и управляет движениями механических пальцев.

Создан управляемый дыханием протез руки

BBC/University of Oxford

Исследователи считают, что такой протез может расширить возможности лечения детей и подростков, особенно в Индии и в других развивающихся странах, где отсутствуют соответствующие технологии.

Новости партнеров
Новости партнеров