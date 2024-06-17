Создан велосипед на водородных топливных элементах: «перезарядка» за секунды

Опубликовано 17 июня 2024, 00:45
1 мин.
Создан велосипед на водородных топливных элементах: «перезарядка» за секундыКак раз к лету
Швейцарская технологическая компания HydroRide представила линейку велосипедов HYRYD. Они оснащены уникальной системой заправки водородом, которая позволяет велосипедистам менять канистры с водородом за считанные секунды для мгновенной подзарядки. Каждый баллон обеспечивает запас хода до 60 км.
© HydroRide Europe AG
Компания делает упор на экологичность, предлагая компактный генератор водорода, который может производить его из очищенной воды, а также использовать солнечные батареи для получения экологически чистой энергии.
«Экобайки» HydroRide предназначены в первую очередь для прокатных компаний. Предлагая такие модели, как пригородные, спортивные и компактные складные велосипеды, HydroRide ориентируется как на практичные городские поездки, так и на рынки активного отдыха, отмечают в компании.