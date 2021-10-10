Создан виртуальный стриптиз-клуб, который можно посетить, не выходя из дома

Проект виртуального стриптиз-клуба называется TrippyWRLD ENT. Он существует исключительно в игре VRChat. Эта игра представляет собой песочницу, в которой пользователи могут создавать свои пространства и виртуальных аватаров для взаимодействия с другими игроками.

Некоторые предприимчивые игроки использовали платформу для создания стриптиз-клуба. Там можно даже зарабатывать деньги, танцуя для клиентов. Авторы пояснили, что это всё, по сути, работает почти так же, как настоящий стриптиз-клуб.

Благодаря игре уже появились «цифровые стриптизёрши». Они могут получать отзывы и понимать, нравятся клиентам или нет. Танцовщицы могут даже оказывать VIP-услуги. За это они тоже получают деньги. Ещё стриптизёрши могут использовать VR-набор для отслеживания движений, что добавляет игре реалистичности.