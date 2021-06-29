Создан внутриротовой «замок» для похудения

Наука и технологии
Сегодня в 14:22
Создан внутриротовой «замок» для похуденияНе позволяет широко раскрывать рот
Учёные решили бороться с набором веса простым способом. Хочешь похудеть — не ешь. А чтобы было проще сдерживать себя, есть устройство, которое будет держать рот закрытым.
Идея не нова. В 1980-х годах использовали фиксацию челюстей проволокой, что не позволяло питаться хоть чем-то кроме жидкостей. Однако это приводило к негативным последствиям.
Стоматологи из Университета Отаго (Новая Зеландия) и Лидса (Великобритания) решили переосмыслить подход. Они создали внутриротовое устройство DentalSlim Diet Control. Оно устанавливается на задние зубы верхней и нижней челюстей. Изделие изготавливается по индивидуальным меркам.
Система позволяет открыть рот всего на два миллиметра. Поэтому питаться можно только жидкостями. Устройство не должно мешать разговаривать и дышать.
DentalSlim Diet Control протестировали на семи женщинах. За две недели они в среднем потеряли 6,36 килограмма.