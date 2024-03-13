Создан воздушный маяк размером с термос для экстренных ситуаций

Создан воздушный маяк размером с термос для экстренных ситуацийМожно брать на рыбалку/охоту/туризм
Стартап Airmarker стремится повысить безопасность на природе с помощью уникального решения: шара, который запускается на 45 метров в воздух, обеспечивая четкий визуальный SOS-сигнал для поисково-спасательных команд.
Несмотря на существование таких альтернатив, как аварийные свистки и спутниковые коммуникаторы, компания Airmarker утверждает, что ее решение позволяет устранить серьезные ограничения. Густая листва, скалистые выступы и огромные пространства для поиска могут помешать традиционным методам.
R.One — это компактное устройство, которое легко помещается в рюкзак. В экстренных ситуациях поворотом ручки надувается гелием воздушный шар, привязанный к базовому блоку. Поднявшись на высоту до 45 метров, ярко-оранжевый маяк становится четким визуальным ориентиром для спасателей.
R.One оснащен зажимом с карабином для надежного крепления к фиксированной точке, что предотвращает случайное смещение под воздействием ветра или неровностей рельефа. Сам воздушный шар остается надутым до трех дней. Хотя R. One не может быть перезаряжен пользователем, компания Airmarker предлагает программу замены по «специальной цене» после развертывания.
Предзаказать можно за 225 долларов.