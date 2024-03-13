Создан воздушный маяк размером с термос для экстренных ситуаций

Стартап Airmarker стремится повысить безопасность на природе с помощью уникального решения: шара, который запускается на 45 метров в воздух, обеспечивая четкий визуальный SOS-сигнал для поисково-спасательных команд.

Несмотря на существование таких альтернатив, как аварийные свистки и спутниковые коммуникаторы, компания Airmarker утверждает, что ее решение позволяет устранить серьезные ограничения. Густая листва, скалистые выступы и огромные пространства для поиска могут помешать традиционным методам.