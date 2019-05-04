Создан выдерживающий 3000-градусную температуру материал для самолётов

Такие температуры возникают из-за трения о воздух при полёте аппаратов на гиперзвуковых скоростях (5-20 Мах). Авторы разработки утверждают, что материал превосходит все существующие зарубежные аналоги.

Летательный аппарат из нового материала сможет перемещаться на гиперзвуковой скорости без остановки несколько часов. Материал представляет собой комбинацию тугоплавких металлов с добавлением керамических элементов. Керамические гранулы скрепляют сплав и делают материал высокопластичным. Именно это, по словам учёных, позволяет ему быть эффективнее западных конкурентов.

Исследователи отмечают, что материал может использоваться не только в гиперзвуковых летательных аппаратах, но и в авиационных двигателях, ракетах и ядерных реакторах.