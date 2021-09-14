Создан выявляющий рак до появления симптомов тест

В испытаниях будут участвовать 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. Для теста достаточно сдать кровь. Участникам нужно будет сдавать анализы раз в год.

Учёные уверены, что тест в случае успеха может совершить революцию в диагностике рака. Ведь если выявить заболевание на ранней стадии, шансы вылечиться значительно увеличиваются. Сейчас рак диагностируют по биопсии, но без симптомов её не назначат.

Новый метод же ищет фрагменты ДНК раковых клеток в крови. Это может оказаться жизненно важно в случае раков, которые долго не проявляют себя.