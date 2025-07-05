Создан жук-киборг для поисково-спасательных операций

Исследователи оснастили обычных жуков микро-рюкзаками с чипами и электродами. С помощью игрового контроллера они могут удалённо управлять движением насекомого, направляя его в нужную сторону. Электрические сигналы стимулируют антенны или крылья жука, заставляя его поворачивать и даже лазить по стенам.

Как объясняют авторы проекта — доктор Танг Во-Доан и его помощник Лаклан Фицджеральд, — жуки легко перемещаются по сложным, узким и неровным поверхностям, где обычные роботы часто застревают. Это делает жуков отличными помощниками в поисково-спасательных операциях, особенно в труднодоступных местах после землетрясений или взрывов.

Сейчас команда работает над тем, чтобы добавить в рюкзаки мини-камеры и батареи. В будущем такие жуки смогут не только находить пострадавших, но и передавать информацию о травмах и обстановке вокруг.

Учёные надеются протестировать технологию в реальных условиях в течение пяти лет.