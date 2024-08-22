Создана адаптивная система 3D-печати, способная манипулировать жуками

Эта первая в своем роде технология может идентифицировать, собирать и точно размещать организмы, как неподвижные, так и находящиеся в движении, используя визуальные и пространственные данные в режиме реального времени.

Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, описывает систему, способную выполнять задачи, традиционно выполняемые вручную, что часто требует длительного обучения и чревато неполадками. Адаптивный 3D-принтер имитирует человеческие способности: система машинного зрения выступает в роли «глаз», сам принтер — в роли «рук», а компьютер — в роли «мозга», что позволяет ему динамически адаптироваться к поведению организмов.

Эта технология, пишут ученые, будет полезна в области биовизуализации, кибернетики и криоконсервации.