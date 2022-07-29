Создана батарейка из бумаги, которая активируется водой

Батарея, разработанная швейцарскими учёными, предназначена для использования в умных транспортных этикетках, датчиках окружающей среды и одноразовых медицинских диагностических устройствах.

Прототип батарейки состоит из связанных ячеек. Размер каждой ячейки составляет один квадратный сантиметр, а бумажная подложка пропитана хлоридом натрия (он же поваренная соль). Один конец батарейки имеет восковое покрытие, к которому прикреплены две проволоки. На одну сторону бумаги нанесены чернила с графитовыми чешуйками, которые играют роль катода. На другую — чернила с порошком из цинка, выполняющие функцию анода. Положительный и отрицательный электроды через провода соединяет краска с графитовыми чешуйками и сажей.

Как только небольшое количество воды попадает на батарейку, жидкость растворяет соль в бумаге, высвобождая заряженные ионы. Они рассеиваются в электролите, запускают окисление цинка в аноде и провоцируют реакцию, производящую энергию.