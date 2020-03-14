Создана батарейка, которой не страшен огонь

Речь идёт о литий-ионной батарейке. Учёные разработали для неё огнеустойчивый твёрдый электролит. Материал, который они для этого использовали, носит название декабромдифениловый этан. Для изготовления твёрдого электролита учёные сначала создали тонкую плёнку, комбинируя указанный выше материал с полиимидом.

Полиимид здесь используется неспроста. Он имеет высокую температуру плавления и недорого стоит. Однако полиимид не может проводить ионы, поэтому к нему пришлось добавить два различных полимера.

Как отметили исследователи, эта инновация, а именно разумное использование сополимеров, стала новым способом решения проблемы с батареями из горючих полимерных электролитов.