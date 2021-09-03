Создана батарея, которая проработает 28 тысяч лет

Наука и технологии
Сегодня в 17:39
Создана батарея, которая проработает 28 тысяч летДля её изготовления используются ядерные отходы
СМИ рассказали, что учёные создали алмазную батарею, способную проработать 28 тысяч лет. Такая батарея может питать кардиостимулятор всю жизнь человека.
Разработку представил стартап из Сан-Франциско Nano Diamond Battery (NDB). Для создания батареи использовались панельные наноалмазы. Исследователи выращивают миниатюрные алмазы с помощью химического осаждения из паровой фазы. При этом процессе газы при чрезвычайно высоких температурах заставляют углерод кристаллизоваться на материале подложки. Получившиеся наноалмазы компания объединяет их с радиоактивными изотопами из ядерных отходов.
Такие батареи можно использовать даже в космических аппаратах, чтобы они годами работали без подзарядки. Стартап Nano Diamond Battery хочет начать продавать первые устройства с алмазной батареей в 2022 году.