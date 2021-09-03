Создана батарея, которая проработает 28 тысяч лет

Разработку представил стартап из Сан-Франциско Nano Diamond Battery (NDB). Для создания батареи использовались панельные наноалмазы. Исследователи выращивают миниатюрные алмазы с помощью химического осаждения из паровой фазы. При этом процессе газы при чрезвычайно высоких температурах заставляют углерод кристаллизоваться на материале подложки. Получившиеся наноалмазы компания объединяет их с радиоактивными изотопами из ядерных отходов.

Такие батареи можно использовать даже в космических аппаратах, чтобы они годами работали без подзарядки. Стартап Nano Diamond Battery хочет начать продавать первые устройства с алмазной батареей в 2022 году.