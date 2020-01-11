Создана батарея, способная выдержать выстрел из оружия

Учёные работали над «неубиваемой» батареей в течение пяти лет. Разработку и разрезали, и сгибали, и пропитывали различными веществами. Теперь же её сделали огнеупорной.

Устройство представляет собой гибкую литий-ионную батарею. Секрет её неуязвимости кроется в электролите. Большинство электролитов в современных батареях легковоспламеняемые. Электролиты на водной основе могут решить эту проблему, однако до сих они не могли дать необходимые характеристики изделию. Команда из Лаборатории прикладной физики выяснила, что если увеличивать концентрацию солей лития и смешивать электролит с полимером, то проблема решается.

Батарея продолжила работать даже после того, как её жгли огнём, а затем срезали обугленную часть. Устройство прослужило ещё 100 часов после эксперимента.