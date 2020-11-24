Наука и технологии
Сегодня 15:12
Создана беспроводная зарядка, работающая с расстояния в несколько метров
Использует инфракрасный свет
Исследователи из Университета Седжон в Южной Корее создали беспроводную зарядку, которая может работать на расстоянии в несколько метров. Она использует инфракрасную технологию.
Журналисты объяснили, что в зарядке используется мощный инфракрасный свет, который создают полупроводниковые оптические усилители. В отличие от существующих беспроводных решений новое устройство может заряжать смартфоны с большого расстояния. При этом в процессе такой зарядки почти нет потерь энергии.
Создатели уверяют, что инфракрасная беспроводная зарядка не воздействует негативно на организм человека. Исследователи уже зарегистрировали патентные заявки на устройство и готовятся к тому, чтобы сделать проект коммерческим.
Учёные также рассказали, что с помощью технологии можно заряжать сразу несколько устройств. Для этого можно использовать разные диапазоны волн.