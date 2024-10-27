Создана бетонная смесь для 3D-печати

Опубликовано 27 октября 2024, 00:451 мин.
Создана бетонная смесь для 3D-печатиС графеном
Создан инновационный бетон для 3D-печати, который сочетает графен с известняком и обожженным глиноземом (цемент LC2), достигая как повышенной долговечности, так и значительного снижения выбросов углерода. Под руководством профессоров Османа Озбулута и Лизы Колози Петерсон команда разработала этот композит, учитывая «как технические, так и экологические цели». Материал способен снизить выбросы до 31% по сравнению с традиционными бетонами для 3D-печати.
Механические свойства графена повышают прочность и гибкость, что делает материал подходящим для применения в инфраструктуре городов, пишут учёные. Команда, поддерживаемая Вирджинским исследовательским советом по транспорту, подтвердила, что долговечность нового материала «отвечает современным требованиям строительства».
3D-печать домов — это метод строительства, который использует роботизированные принтеры для послойного создания строительных конструкций с использованием материалов, таких как бетон, глина или композитные смеси. Технология позволяет печатать как небольшие жилые дома, так и более сложные сооружения, включая общественные здания и офисы.