Создана бетонная смесь для 3D-печати

Механические свойства графена повышают прочность и гибкость, что делает материал подходящим для применения в инфраструктуре городов, пишут учёные. Команда, поддерживаемая Вирджинским исследовательским советом по транспорту, подтвердила, что долговечность нового материала «отвечает современным требованиям строительства».

3D-печать домов — это метод строительства, который использует роботизированные принтеры для послойного создания строительных конструкций с использованием материалов, таких как бетон, глина или композитные смеси. Технология позволяет печатать как небольшие жилые дома, так и более сложные сооружения, включая общественные здания и офисы.