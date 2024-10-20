Создана дешёвая система опреснения воды на солнечных батареях

Опубликовано 20 октября 2024, 18:231 мин.
Создана дешёвая система опреснения воды на солнечных батареяхMIT разработал
Инженеры MIT создали систему опреснения, работающую на солнечной энергии, которая эффективно адаптируется к колебаниям солнечного света, исключая необходимость в аккумуляторных батареях или энергии от сети. Эта «инновационная» система, предназначенная для опреснения солоноватых подземных вод, успешно использует более 94% энергии, получаемой от солнечных панелей, производя до 5,000 литров питьевой воды в день, даже в условиях переменной погоды.
© Shane Pratt
Прототип был протестирован в течение шести месяцев в Нью-Мексико и показал выдающиеся результаты, несмотря на резкие изменения солнечного света. Амос Уинтер, директор Центра глобальной инженерии и исследований имени К. Лисы Янг в MIT, подчеркнул важность получения питьевой воды с использованием возобновляемых источников энергии без необходимости в аккумуляторах, назвав это «масштабной грандиозной задачей».
Исследователи планируют коммерциализировать свою систему в ближайшие месяцы.