Создана дешёвая система опреснения воды на солнечных батареях

MIT разработал

Инженеры MIT создали систему опреснения, работающую на солнечной энергии, которая эффективно адаптируется к колебаниям солнечного света, исключая необходимость в аккумуляторных батареях или энергии от сети. Эта «инновационная» система, предназначенная для опреснения солоноватых подземных вод, успешно использует более 94% энергии, получаемой от солнечных панелей, производя до 5,000 литров питьевой воды в день, даже в условиях переменной погоды.