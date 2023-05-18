Создана детальная 3D-модель затонувшего Титаника

Создана детальная 3D-модель затонувшего ТитаникаСобрано в сумме 16 терабайт данных
«Титаник», затонувший в 1912 году, был запечатлен в беспрецедентных деталях благодаря первому полноразмерному трехмерному цифровому сканированию обломков судна.
Компания Magellan Ltd, занимающаяся глубоководным картированием, и Atlantic Productions провели сканирование во время шестинедельной экспедиции прошлым летом. Сканирование позволило создать «цифрового двойника» судна, что позволило экспертам изучить каждую деталь и собрать воедино события, приведшие к гибели судна.
В ходе экспедиции использовались подводные аппараты по прозвищу Ромео и Джульетта, чтобы составить карту всего затонувшего судна, включая поле обломков протяженностью 5 км. В результате было получено 16 терабайт данных, более 715 000 фотографий и видеоматериалы в формате 4K. Цифровой двойник с высоким разрешением предоставляет ценную информацию для исследователей и историков, проливая новый свет на его последующее разрушение после крушения.