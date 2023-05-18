Создана детальная 3D-модель затонувшего Титаника

В ходе экспедиции использовались подводные аппараты по прозвищу Ромео и Джульетта, чтобы составить карту всего затонувшего судна, включая поле обломков протяженностью 5 км. В результате было получено 16 терабайт данных, более 715 000 фотографий и видеоматериалы в формате 4K. Цифровой двойник с высоким разрешением предоставляет ценную информацию для исследователей и историков, проливая новый свет на его последующее разрушение после крушения.