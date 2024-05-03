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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 17:51
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Создана экологически чистая смазка для турбин

И водных путей
Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) разработали новый тип присадок к смазочным материалам, которые защищают как водяные турбины, так и окружающую среду.
Создана экологически чистая смазка для турбин
© Ferra

Традиционно смазочные материалы, используемые в турбинах, могут просачиваться в окружающие водные пути, нанося вред водным обитателям. Хотя существуют экологически чистые смазочные материалы, они часто не обладают такими же характеристиками, как обычные варианты.

Новое исследование позволяет устранить этот пробел. Ученые создали присадки на основе ионных жидкостей (ИЖ) — органических жидких солей, которые отлично справляются со снижением трения и износа. Эти ИЖ были специально выбраны за их низкое воздействие на окружающую среду и биоразлагаемость.

Испытания показали, что смазочные материалы с добавлением ИЖ снижают трение на 50% и износ в 10 раз по сравнению с коммерческими смазочными материалами.

Эти ИЖ также коммерчески выгодны. Их легко производить и масштабировать для крупномасштабного использования.