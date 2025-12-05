Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2025, 16:35
1 мин.

Создана электрогитара Cream DaVinci, что меняет цвет благодаря E Ink-дисплею

Почти что «геймерская» гитара
Cream DaVinci выпустила необычную электрогитару. Вся передняя панель её покрыта цветным экраном E Ink Prism 3, который позволяет менять облик инструмента — от цвета до узоров — одним касанием.
© Cream DaVinci

Обычно такие дисплеи применяются в читалках вроде Kindle. Принцип работы E Ink схож с печатью: цветные частицы формируют изображение, а энергия расходуется только в момент его смены. Благодаря этому рисунок остаётся на экране без постоянного питания, а сам дисплей выглядит почти как бумага и не требует подсветки.

© Cream DaVinci

Cream Guitars использовала технологию Prism 3, чтобы создать «уникальный инструмент». Панель передней части разделена на 64 зоны, поэтому она не может показывать фотографии или текст, но «отлично справляется с цветами и простыми узорами». Управлять оформлением можно через приложение на смартфоне, подключившись к гитаре по Bluetooth. Система поддерживает семь цветов: белый, чёрный, жёлтый, оранжевый, синий, красный и зелёный.

Первые поставки Cream DaVinci ожидаются в июле 2026 года. Сейчас гитару можно предзаказать по цене $ 2 500 — столько будут стоить первые 100 экземпляров. Позже цена повысится примерно до $ 3 500.