Создана электрогитара Cream DaVinci, что меняет цвет благодаря E Ink-дисплею

Cream Guitars использовала технологию Prism 3, чтобы создать «уникальный инструмент». Панель передней части разделена на 64 зоны, поэтому она не может показывать фотографии или текст, но «отлично справляется с цветами и простыми узорами». Управлять оформлением можно через приложение на смартфоне, подключившись к гитаре по Bluetooth. Система поддерживает семь цветов: белый, чёрный, жёлтый, оранжевый, синий, красный и зелёный.

Первые поставки Cream DaVinci ожидаются в июле 2026 года. Сейчас гитару можно предзаказать по цене $ 2 500 — столько будут стоить первые 100 экземпляров. Позже цена повысится примерно до $ 3 500.