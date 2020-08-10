Наука и технологии
Сегодня 18:04
Создана электронная книга, которая складывается, как настоящая
Для всех ностальгирующих
Компания E Ink создала электронную книгу с гибким экраном, которая складывается, как настоящая. Также в ней есть встроенные светодиодные панели, которые освещают дисплей в темноте.
На гибком чёрно-белом экране на электронных чернилах можно даже оставлять рукописные заметки. Для этих целей предназначен стилус. Диагональ дисплея равна 10,3 дюйма. Его окружают довольно толстые рамки, и это неспроста. Справа на рамке размещены кнопки для управления, а в верхнюю рамку вмонтирована подсветка. Последняя, кстати, выполнена в виде двух отдельных секций, которые можно сгибать.
Ранее E Ink уже показывала прототипы гибких экранов с электронными чернилами. Новый от них отличает довольно аккуратное исполнение с небольшим радиусом сгиба, а также сенсорный слой. Пока данное устройство не продаётся.