В отличие от обычных ИИ-моделей, предназначенных для конкретных молекул, Evo — «базовая модель», что означает её адаптируемость для широкого спектра задач в геномике. Разработанная командой из Стэнфорда, Evo была обучена на 80 000 микробных геномов, миллионах последовательностей бактериальных вирусов и плазмидах, что составляет 300 миллиардов нуклеотидов.

Evo превзошла предыдущие ИИ-модели, точно предсказывая, как мутации могут влиять на функции белков, и даже разрабатывая функциональные компоненты CRISPR для редактирования ДНК.

Лабораторные исследования показали, что созданные Evo ферменты Cas9 по эффективности не уступают коммерческим белкам. Evo также пыталась создать целые бактериальные геномы — амбициозное достижение, которое находится в стадии разработки.

В отличие от многих коммерческих ИИ-систем, Evo доступна для использования в научных целях, что делает её инструментом для «коллективного прогресса».