Создана гарнитура, которая умеет видеть товары внутри запечатанных коробок

15:23, 03 марта 2023
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Создана гарнитура, которая умеет видеть товары внутри запечатанных коробокНа базе Microsoft Hololens
Теперь «рентгеновское зрение» может получить любой человек. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали специальное устройство, которое позволяет видеть содержимое коробок.
Фото: Microsoft
Учёные модифицировали гарнитуру Microsoft Hololens. Она излучает радиосигналы, на которые реагируют предметы, помеченные метками радиочастотной идентификации (RFID). «Нашей целью в этом проекте было создание системы дополненной реальности, которая позволяет вам видеть невидимые вещи — вещи, которые находятся в коробках или за углами», — пояснили авторы.
Технология должна помочь работникам склада и розничной торговли в поиске предметов. Во время тестирования гарнитура смогла найти объекты с точностью до четырёх дюймов.