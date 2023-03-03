Создана гарнитура, которая умеет видеть товары внутри запечатанных коробок

Учёные модифицировали гарнитуру Microsoft Hololens. Она излучает радиосигналы, на которые реагируют предметы, помеченные метками радиочастотной идентификации (RFID). «Нашей целью в этом проекте было создание системы дополненной реальности, которая позволяет вам видеть невидимые вещи — вещи, которые находятся в коробках или за углами», — пояснили авторы.

Технология должна помочь работникам склада и розничной торговли в поиске предметов. Во время тестирования гарнитура смогла найти объекты с точностью до четырёх дюймов.