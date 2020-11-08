Создана искусственная кожа для замены фитнес-браслетов

Новая печатная плата может даже самовосстанавливаться как настоящая кожа. Она также способна выполнять широкий спектр сенсорных задач — от измерения температуры человека до отслеживания его шагов.

Искусственную кожу можно прикрепить куда угодно на теле человека — она хорошо подстраивает свою форму под это. Если захочется носит плату как часы, нужно просто обернуть её вокруг запястья.

Авторы разработки надеются, что она позволит переосмыслить то, какими могут быть носимые устройства. Исследователи считают, что когда-нибудь такая искусственная кожа позволит людям собирать точные данные об их организме, а ещё уменьшит количество электронных отходов.