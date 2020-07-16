Наука и технологии
Сегодня 14:18
Создана искусственная кожа, распознающая прикосновения быстрее человеческой
Работает на нейроморфном процессоре Intel
Исследователи Национального Университета Сингапура (NUS) создали искусственную кожу, распознающую прикосновения быстрее человеческой. Она работает на базе нейроморфного процессора от Intel — Loihi.
Согласно пресс-релизу Intel, сенсоры кожи могут определять текстуру, форму и степень жёсткости предметов в десять раз быстрее человеческого глаза. В частности, исследователи научили роботизированную руку, обтянутую искусственной кожей, распознавать шрифт Брайля (тактильный шрифт для слабовидящих людей) с точностью более чем 92%. Чип, на базе которого это всё работало, требовал в 20 раз меньше энергии, чем стандартный процессор.
Также учёные объединили кожу с событийной камерой и дали роботу задачу отличить друг от друга непрозрачные контейнеры с разным количеством жидкости. Сообщается, что процессор Loihi обрабатывал данные с сенсоров на 21% быстрее, чем самый производительный графический процессор.