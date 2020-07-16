Создана искусственная кожа, распознающая прикосновения быстрее человеческой

Согласно пресс-релизу Intel, сенсоры кожи могут определять текстуру, форму и степень жёсткости предметов в десять раз быстрее человеческого глаза. В частности, исследователи научили роботизированную руку, обтянутую искусственной кожей, распознавать шрифт Брайля (тактильный шрифт для слабовидящих людей) с точностью более чем 92%. Чип, на базе которого это всё работало, требовал в 20 раз меньше энергии, чем стандартный процессор.

Также учёные объединили кожу с событийной камерой и дали роботу задачу отличить друг от друга непрозрачные контейнеры с разным количеством жидкости. Сообщается, что процессор Loihi обрабатывал данные с сенсоров на 21% быстрее, чем самый производительный графический процессор.