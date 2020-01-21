Наука и технологии
Сегодня 18:36
Создана камера для съёмки прозрачных объектов
Может заснять ударные волны
Учёные из Калифорнийского технологического института усовершенствовали самую быструю камеру в мире для съёмки прозрачных объектов. Теперь она способна уловить даже распространение ударной волны в воде и лазерного импульса через кусок кристаллического материала.
Впервые самая быстрая камера в мире была создана чуть больше года назад. Данное устройство было способно делать 10 трлн снимков в секунду. Благодаря этому камера могла запечатлеть даже движение света в замедленной съёмке.
Теперь учёные улучшили разработку, добавив в неё технологию фазово-контрастной микроскопии, которая позволяет визуализировать относительно прозрачные объекты, например клетки.
Исследователи проверили возможности камеры на съёмке распространения ударных волн и лазерных импульсов. В будущем учёные хотят использовать разработку для фиксации электрического импульса, проходящего по нейронам.