Создана камера для съёмки прозрачных объектов

Впервые самая быстрая камера в мире была создана чуть больше года назад. Данное устройство было способно делать 10 трлн снимков в секунду. Благодаря этому камера могла запечатлеть даже движение света в замедленной съёмке.

Теперь учёные улучшили разработку, добавив в неё технологию фазово-контрастной микроскопии, которая позволяет визуализировать относительно прозрачные объекты, например клетки.

Исследователи проверили возможности камеры на съёмке распространения ударных волн и лазерных импульсов. В будущем учёные хотят использовать разработку для фиксации электрического импульса, проходящего по нейронам.