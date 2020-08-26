Создана камера из трубочек для напитков
Дизайнер работал над проектом больше года. Каждая из трубочек, которые используются для размешивания кофе, «видит» разные точки света. По идее, если положить перед соломинками светочувствительную бумагу, то она запечатлеет свет от каждой из трубочек. Однако дизайнер решил, что работа со светочувствительной бумагой будет сложной.
Мужчина поместил трубочки в коробку, внутри неё также разместилась поверхность для проецирования изображения. Перед коробкой поставили камеру для фотографирования проецируемого изображения. Выглядит это так:
Адриан Ханфт
Сначала дизайнер создал несколько прототипов. Финальный вариант устройства включает в себя 23 248 соломинок. В ширину оно достигает 45,7 сантиметра, в высоту — 50,8 сантиметра, а в глубину — 20,32 сантиметра.
В устройстве также установлен одноплатный компьютер Raspberry Pi для управления камерой. Делать это можно через контроллер Nintendo.
Адриан Ханфт