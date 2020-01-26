Создана камера наблюдения в форме зарядного USB-устройства

Устройство назвали HD Mask. Оно замаскировано под сетевое зарядное устройство с интерфейсом USB, к которому можно подключать съёмные кабели. Если оно встроено в стену, то ничем не выдаёт себя. В его передней части находится порт USB Type-A, а сверху еле заметный «глазок» камеры наблюдения.

Девайс может записывать видео разрешением 1920 × 1080 пикселей. Сохраняются они на карту памяти microSD ёмкостью до 32 ГБ. Слот для неё можно обнаружить в тыльной части корпуса устройства. Также видеозаписи можно транслировать по Wi-Fi на смартфон. Кроме того, у камеры есть датчик движения.

Стоимость её составляет $90 (около 5 500 рублей).