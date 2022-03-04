Создана капсула для виртуального секса

Капсулу назвали Wank Pod. В ней будет 4K LED-экран, гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest VR, аксессуары для мастурбации, гель, салфетки. Сколько это всё будет стоить, неясно.

Ранее один энтузиаст связал секс-игрушки с игрой Elden Ring. При каждом ударе по персонажу игрушки активировались. Также в одном из недавних интервью актёр Киану Ривз заявил, что он вполне открыт к VR-порно, в котором фанаты могли бы заниматься сексом с его аватаром. Его коллега Керри-Энн Мосс, исполнительница роли Тринити отметила, что пока не готова к такому.