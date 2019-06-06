Создана карта смерти бензиновых и дизельных автомобилей

Города на карте тоже отмечены разными точками. Зелёным помечены те, в которых запрещены машины с двигателями внутреннего сгорания (например, Париж). Голубым — те, в которых таким машинам запрещён въезд в определённые районы, оранжевым — те, в которых въезд платный.

Гринпис ссылается на данные ООН. Их анализ говорит, что человечеству в ближайшие десять лет необходимо снизить объёмы выбросов углекислого газа в два раза, чтобы избежать катастрофы. А почти 15,5% всех выбросов парниковых газов связаны с транспортом.