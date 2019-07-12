Создана компактная камера, которая позволяет видеть мир глазами креветки

Вообще-то поляризационные камеры учёные создали уже давно. Но они все были огромными и дорогими. Новая камера разработчиков из Гарварда же размерами не превышает большого пальца, а вместе с объективом и защитным футляром сравнима по габаритам с коробкой из-под смартфона.

Использовать такую камеру можно будет в системах машинного зрения, в обычных видеорегистраторах и даже на борту самолётов и спутников.