Создана компактная камера, которая позволяет видеть мир глазами креветки

Креветки и некоторые виды насекомых могут видеть поляризованный свет, то есть такой свет, электромагнитные колебания волн которого распространяются только в одном направлении. Поляризованный свет часто встречается в природе, но человеческий глаз не может его воспринимать. Единственный способ увидеть ту же картинку, которую наблюдают креветки, — «посмотреть» через специальную камеру. Учёные из Гарварда смогли создать такую — совсем небольшую и портативную.
Harvard
Вообще-то поляризационные камеры учёные создали уже давно. Но они все были огромными и дорогими. Новая камера разработчиков из Гарварда же размерами не превышает большого пальца, а вместе с объективом и защитным футляром сравнима по габаритам с коробкой из-под смартфона.
Использовать такую камеру можно будет в системах машинного зрения, в обычных видеорегистраторах и даже на борту самолётов и спутников.