Создана концепция схемы на водной основе. Она в разы быстрее полупроводников

Транзисторы являются фундаментальным компонентом электронных систем, и в основном они обрабатывают данные путем переключения между проводящими и непроводящими состояниями по мере того, как полупроводниковые материалы в них сталкиваются с электрическим током. Скорость этого переключения является основным фактором, определяющим скорость работы компьютерной системы.

Теперь исследователи из Рурского университета Бохума разработали новый тип схемы, которая может переключаться гораздо быстрее, чем существующие полупроводниковые материалы. Ключевым ингредиентом является вода, в которой растворены ионы йодида, чтобы сделать ее соленой. Изготовленное на заказ сопло распыляет эту воду в сплющенную струю толщиной всего несколько микрон.

Затем в струю воды запускается короткий, но мощный лазерный импульс. Это выбивает электроны из растворенных солей, по сути, повышая проводимость воды. Второй лазер считывает, в каком состоянии находится вода, обеспечивая возможность включения и выключения транзистора.

Поскольку лазерный импульс настолько быстрый, вода может переключать состояния за триллионные доли секунды, намного быстрее, чем может переключаться любой существующий полупроводник.

Как именно можно практически масштабировать схемы на основе воды, еще предстоит выяснить.