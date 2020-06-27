Наука и технологии
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Создана «коробка» для быстрой дезинфекции смартфонов
Использует ультрафиолет
На площадке для совместного финансирования Kickstarter начался сбор средств на «коробку» для быстрой дезинфекции смартфонов — MagBak Halo.
Это бесконтактный автоматический санитайзер. Он способен за 30 секунд ликвидировать 99,99% микробов, которые живут на поверхности мобильного устройства. Чтобы очистить телефон, нужно поместить его в отверстие в верхней части гаджета. MagBak Halo аккуратно опустит смартфон внутрь, как тостер кусок хлеба, и начнёт его дезинфицировать. Для этого используются 12 мощных ультрафиолетовых ламп. В отверстие должна без проблем войти любая модель смартфона в чехле.
Утверждается, что прибор может уничтожать и коронавирусы. В рознице MagBak Halo будет продаваться за $159, однако первые участники кампании на Kickstarter смогут купить устройство за $149.