Создана «коробка» для быстрой дезинфекции смартфонов

Это бесконтактный автоматический санитайзер. Он способен за 30 секунд ликвидировать 99,99% микробов, которые живут на поверхности мобильного устройства. Чтобы очистить телефон, нужно поместить его в отверстие в верхней части гаджета. MagBak Halo аккуратно опустит смартфон внутрь, как тостер кусок хлеба, и начнёт его дезинфицировать. Для этого используются 12 мощных ультрафиолетовых ламп. В отверстие должна без проблем войти любая модель смартфона в чехле.

Утверждается, что прибор может уничтожать и коронавирусы. В рознице MagBak Halo будет продаваться за $159, однако первые участники кампании на Kickstarter смогут купить устройство за $149.