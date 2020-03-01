Наука и технологии
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Создана криптовалюта, курс которой растёт от каждой смерти из-за коронавируса
CoronaCoin
Разработчики с анонимного форума 4chan создали криптовалюту, курс которой растёт от каждой смерти из-за коронавируса. Сделано это было не со зла, а чтобы привлечь внимание к проблеме распространения инфекции.
Криптовалюта называется CoronaCoin. Создана она на основе Ethereum. Цифровая валюта призвана повысить осведомлённость людей о ходе эпидемии, а также помочь организациям, которые с ней борются.
Стоимость криптовалюты привязана к населению Земли (7,6 млрд человек). Каждые 48 часов оценка CoronaCoin меняется в зависимости от статистики смертей от коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Разработчики обещают пожертвовать деньги, полученные с продажи криптовалюты, в пользу Красного креста. CoronaCoin купили уже примерно 600 человек.