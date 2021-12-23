Создана криптовалютная биржа для пожилых людей

В RadioShack заявили, что слишком много криптовалютных компаний сосредоточены на спекуляциях и не уделяют внимания тому, чтобы клиенты старой закалки чувствовали себя комфортно. Создатели новой биржи утверждают, что среднему генеральному директору компании, принимающему решения, сейчас 68 лет. «Старшее поколение просто не доверяет новомодным молодёжным идеям биткойн», — сказали в RadioShack.

Поэтому авторы проекта намереваются запустит дружелюбную для пожилых людей среду. Вместе с самой площадкой будет запущен токен RADIO. Стоит отметить, что новый сервис будет децентрализованным финансовым сервисом. Такие обычно общедоступны, являются проектами с открытым исходным кодом и чаще всего основаны на смарт-контрактах.