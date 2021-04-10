Создана лазерная система связи для самолётов

Разработка лазерной системы шла по проекту UltraAir. Она способна обеспечить обмен данными на скорости в несколько гигабит в секунду.

Спутник связи Eutelsat 9B для системы запустили ещё в 2016 году. Он оснащён лазерным терминалом передачи данных EDRS-A. Этот терминал позволяет передавать данные на скорости 1,8 гигабита в секунду. Его суточная пропускная способность равна примерно 50 терабайтам. То есть данные можно будет передавать в режиме реального времени.

Ещё один элемент лазерной системы установят на самолёт. Он будет связываться со спутником на геостационарной орбите. Испытания UltraAir состоятся в начале 2022 года на острове Тенерифе в Атлантическом океане.

Данная система лазерной связи, в первую очередь, важна для беспилотников, чтобы они могли передавать данные разведки в реальном времени.