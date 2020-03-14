Создана линза, способная удешевить и уменьшить камеры для смартфонов

Исследователи разработали плоскую линзу с теми же свойствами, что и у обычных линз. Последние имеют изогнутую поверхность, чтобы фокусировать свет. Для получения изображения лучшего качества, нужно сложить вместе больше линз.

В новой разработке используется наноматериал, который способен изменять направление света с помощью особой наноструктуры. Линза при этом остаётся совершенно плоской.

Уже существующий прототип может фокусировать только инфракрасный свет. Учёные надеются адаптировать линзу для видимого света. Если им это удастся, то когда-нибудь мы сможем увидеть более лёгкие, дешёвые камеры меньшего размера для смартфонов.