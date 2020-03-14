Наука и технологии
Сегодня 15:15
Создана линза, способная удешевить и уменьшить камеры для смартфонов
Она плоская, но может фокусировать свет
Сегодня двойная или тройная камера — норма для смартфонов среднего уровня, а во флагманах можно встретить системы и с четырьмя, и с пятью модулями. Из-за большого количества компонентов эти элементы получаются довольно крупными. Теперь же учёные из Университета Юты создали линзу, способную удешевить и уменьшить камеры для смартфонов.
Исследователи разработали плоскую линзу с теми же свойствами, что и у обычных линз. Последние имеют изогнутую поверхность, чтобы фокусировать свет. Для получения изображения лучшего качества, нужно сложить вместе больше линз.
В новой разработке используется наноматериал, который способен изменять направление света с помощью особой наноструктуры. Линза при этом остаётся совершенно плоской.
Уже существующий прототип может фокусировать только инфракрасный свет. Учёные надеются адаптировать линзу для видимого света. Если им это удастся, то когда-нибудь мы сможем увидеть более лёгкие, дешёвые камеры меньшего размера для смартфонов.