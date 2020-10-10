Создана лёгкая и небольшая пушка для борьбы с дронами

Новая пушка получила имя Paladyne E1000MP. Она способна излучать электромагнитные сигналы на той же частоте, что использует дрон для управления, GPS-навигации и видеотрансляции. Из-за этого беспилотник теряет связь с оператором и может упасть или вернуться в точку вылета.

Радиус действия Paladyne E1000MP составляет один километр. Может использоваться с направленной и всенаправленной антенной. Первая фокусируется на определённом дроне, а вторая — на всех в зоне действия.

Paladyne E1000MP защищён от воды, может работать до двух часов на одном заряде аккумулятора, способен выдерживать температуры от -20 до +60 градусов по Цельсию. Пушка вместе с блоком управления (слева на картинке) весит всего 3,5 килограмма.