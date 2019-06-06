Создана лёгкая металлическая пена на замену пуленепробиваемой броне

Основу материала составляет композитная металлическая пена (CMF). Она получается, когда газ продавливают через слой расплавленного металла. Эту пенистую смесь охлаждают и заполняют её полыми металлическими сферами. В результате получается лёгкий и прочный материал.

Исследователи сообщают, что металлическая пена прошла испытание ударами снарядов 50 калибра, двигающимися со скоростью от 500 м/c до 885 м/c. Материал может выдержать 72-75% кинетической энергии снарядов и 68-78% бронебойности. В отдельных случаях снаряды даже не оставили вмятин на пене. Вес такой защиты в два раза меньше, чем у обычной брони, способной выдержать подобные удары.