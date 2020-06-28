Создана маска для лица с подключением к интернету и переводчиком

Как пишет Reuters, «умная» маска способна пересылать сообщения и переводить с японского на восемь языков. Белое пластиковое устройство нужно носить поверх стандартной медицинской маски. Оно соединяется со смартфоном или планшетом по Bluetooth. Специальное приложение может переводить речь в текстовое сообщение, совершать звонки и даже усиливать голос владельца маски.

Представители стартапа рассказали, что работали над роботом годами и теперь использовали имеющиеся технологии, чтобы создать актуальный во время пандемии продукт.

Первые 5000 «умных» масок начнут поставлять покупателям из Японии с сентября. Устройство также планируют продавать в Китае, США и Европе. Одна маска стоит примерно $40.