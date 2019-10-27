Наука и технологии
Вчера 21:51
Создана маска для сна со встроенным будильником
Она вибрирует, когда надо вставать
Японский производитель THANKO создал маску для сна, которую можно использовать в качестве будильника.
Выглядит устройство как самая обычная маска для сна. Помогает ли она спать крепче, не вполне ясно, но вот будит отлично. Причём так, чтобы не мешать окружающим. В маску встроены светодиоды, которые начинают светиться, когда подходит время проснуться. Если же такой метод не кажется эффективным, можно сменить его на вибрацию. Есть возможность даже комбинировать данные способы.
Управление маской осуществляется через специальное приложение. В нём также можно проверить уровень заряда устройства. Сообщается, что маска оснащена аккумулятором на 4000 мАч. Одного заряда должно хватить на 30 дней работы.
Стоит девайс $68 (около 4348 рублей).
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