Создана маска для сна со встроенным будильником

Выглядит устройство как самая обычная маска для сна. Помогает ли она спать крепче, не вполне ясно, но вот будит отлично. Причём так, чтобы не мешать окружающим. В маску встроены светодиоды, которые начинают светиться, когда подходит время проснуться. Если же такой метод не кажется эффективным, можно сменить его на вибрацию. Есть возможность даже комбинировать данные способы.