Создана маска-«яйцо» для защиты от камер

Создатели называют продукт единственной полнолицевой модульной маской. Изделие Blanc защищает глаза, нос и рот от окружающей среды. Весь воздух, который проникает внутрь, проходит через высокоэффективный заменяемый HEPA-фильтр. Он улавливает пыльцу, табачный дым, частицы грязи.

Модульный дизайн маски позволяет кастомизировать её под нужды владельца. Например, можно добавить модуль для изменения голоса по высоте или модуль с датчиком Bluetooth. Дизайн маски тоже можно выбрать на свой вкус. Ещё одна полезная функция Blanc — защита приватности. Человека в такой маске не смогут распознать действующие технологии. Впрочем, в отдельных регионах ношение таких изделий может быть запрещено.