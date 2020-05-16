Создана медицинская маска, сохраняющая эффективность после 100 стирок

Создатели утверждают, что маска способна подавлять вирусную активность. Она, по заявлению учёных, может помочь предотвратить заражение, в том числе, новым коронавирусом.

В маске используется технология фотокатализа, с помощью которой образуется активный кислород, способный снижать активность вируса. Миниатюрные частицы оксида титана, который играет роль фотокатализатора, вплетены в ткань маски. Сама ткань же при воздействии инфракрасного света генерирует ионы, которые позволяют вступают в реакцию с кислородом.

Кроме того, маска защищает от мелких частиц пыли. Она будет предлагаться по цене 2200 йен (около 1500 рублей по текущему курсу). Продаваться изделие будет, видимо, только в Японии.